Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

Rudolstadt (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend am Sportplatz im Rudolstädter Ortsteil Schwarza ereignete. Zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz vorm Sportlerheim gegen einen dort parkenden Dacia. Obwohl an dem Sandero deutliche Sachschäden entstanden, meldete sich der Unfallverursacher bisher weder beim Daciaeigner noch bei der Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und suchen Zeugen. Hinweise zu tatverdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

