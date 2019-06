Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Freibad vorsorglich evakuiert

Triptis, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch, den 26.06.2019, wurden gegen 10:00 Uhr die 30 Badegäste aus dem Freibad Triptis evakuiert. Der Grund war der Austritt von Chlorgas aus einer Flasche, während der Beimischung von Chlor in das Wasser. Der Wert, des ausgetretenen Chlorgases in der Luft, wurde durch eine Meßanlage überprüft und war nicht gesundheitsschädlich. Es wurden keine Personen verletzt.

