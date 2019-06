Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Straßenschäden durch Witterung

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Unter Anderem kam es in Bad Lobenstein am 26.06.2019 zu starken Straßenschäden auf der Saalstraße in Richtung Harra, aufgrund der Hitzeeinwirkung. Fahrzeugführer werden auf mögliche Veränderungen des Fahrbahnzustandes durch die Witterung hingewiesen und um besondere Vorsicht gebeten.

