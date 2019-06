Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spind aufgebrochen und Geld entwendet

Rudolstadt (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Gelddiebstahl in einer Rudolstädter Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Am Dienstagabend stieg ein Unbekannter zwischen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr offenbar über ein Vordach und ein offenes Fenster in den Wohnraum eines 19-Jährigen ein. Dort wurde unter anderem ein Spind gewaltsam aufgebrochen, mehrere Schränke durchsucht und ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Saalfelder Polizei sucht nun Zeugen, die Dienstagabend verdächtige Personen in der Jenaischen Straße, in oder um die Gemeinschaftsunterkunft bemerkten. Hinweise nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

