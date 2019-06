Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft

Sonneberg (ots)

Nachdem letzte Woche zu einem Autodiebstahl in Sonneberg bereits ein Tatverdächtiger in Haft kam, kann die Sonneberger Polizei diese Woche den nächsten Erfolg melden. Am Dienstagabend kam ein mutmaßlicher Einbrecher in Haft, der in der Nacht zum Dienstag in Sonneberg gestellt wurde. Dank eines Zeugenhinweises nahmen die Beamten den bereits amtsbekannten Verdächtigen gegen 01.00 Uhr fest, als dieser offensichtlich mit einer Komplizin gerade in eine Firma im Stadtteil Köppelsdorf eingedrungen war und dort versuchte, Kupferkabel zu entwenden. Beide 33-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Während die verdächtige Frau am Dienstag vorerst wieder auf freien Fuß kam, blieb der verdächtige Mann in Gewahrsam. Gegen ihn lag ein aktueller Haftbefehl vor, weswegen ihn Beamte am Mittwochnachmittag in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt brachten. Die Ermittlungen gegen beide Verdächtigen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahles dauern unterdessen an. Geprüft wird in diesem Zusammenhang auch, ob die Verdächtigen für weitere Einbrüche in Sonneberg verantwortlich sein könnten.

