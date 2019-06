Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zustellerin landet fast im Teich

Königsee (ots)

Fast wäre eine Zeitungszustellerin heute Morgen in einem Feuerlöschteich bei Königsee gelandet. Die 49-Jährige war beim Durchfahren der Ortslage Oberschöbling nach eigenen Aussagen einem Tier ausgewichen. In der Folge kam sie gegen 03.00 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte ihr Caddy mit einem Sperrpfosten, einem Vorfahrtsschild und einer Garagenwand, bevor er schließlich ins Stahlgeländer des Feuerlöschteiches fuhr. Zum Glück blieb der Volkswagen hier hängen und stürzte nicht vollständig in den Teich. Allerdings entstanden erhebliche Sachschäden und die Feuerwehr musste auslaufendes Öl abbinden. Die Autofahrerin blieb nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei unverletzt. Der Lieferwagen musste allerdings durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ob die Tageszeitungen in der Region wegen des Unfalls verspätet ankamen, kann die Polizei derzeit nicht angeben.

