Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Waldbrand bei Remptendorf

Remptendorf (ots)

Die Ausbreitung eines Waldbrandes konnten mehrere Feuerwehren gestern Nachmittag im Saale-Orla-Kreis verhindern. Gegen 13.00 Uhr hatten Zeugen in einem Waldgebiet nahe Remptendorf Flammen und aufsteigenden Rauch bemerkt. Wenig später fanden die alarmierten Einsatzkräfte eine Brandstelle bei Karolinenfeld, an der ca. 100 Quadratmeter Waldboden in Flammen standen. Den insgesamt vier Feuerwehren der umliegenden Orte gelang es, das Feuer bis zum Abend zu löschen und hohe Sachschäden oder gar Verletzte zu verhindern. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch ungeklärt. Momentan gibt es jedoch keine Hinweise auf Brandstiftung.

