Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Heckscheibe zerstört

Rudolstadt (ots)

Die Heckscheibe eines parkenden PKWs zerstörten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Rudolstadt. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen zerschlugen die Täter auf noch unbekannte Art und Weise die hintere Scheibe eines im Schremscheweg abgestellten Volkswagens. An dem Golf entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise zur tatverdächtigen Personen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

