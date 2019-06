Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Prügelei zwischen Nachbarn

Saalfeld (ots)

Eskaliert ist gestern Abend auch ein Streit zwischen Nachbarn in Saalfeld. Gegen 21.45 Uhr soll ein 30-Jähriger am Balkon seines Nachbarn vorbeigelaufen sein, wobei es zwischen ihm und dem Nachbarn zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. In der Folge eskalierte der Streit, wobei der 37-Jährige von seinem Balkon im Erdgeschoss gesprungen und zu dem 30-Jährigen gegangen sein soll. Es kam laut Zeugenaussagen zum gegenseitigen Gerangel und Schlagabtausch, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Die hinzu gerufene Saalfelder Polizei erhob die Personalien der Männer und ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell