Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mercedes touchiert

Rudolstadt (ots)

Einen Mercedes touchierte am Sonntagabend eine Autofahrerin in Rudolstadt. Die 81-Jährige befuhr mit ihrem PKW gegen 18.00 Uhr die Schloßstraße von der Heidecksburg kommend in Richtung Stadtzentrum. Dabei kam sie vermutlich auf Grund von Unachtsamkeit mit ihrem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand parkenden Kleinbus der Marke Mercedes. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Dame verständigte vorschriftsmäßig die Saalfelder Polizei, welche den Unfall vor Ort aufnahm. Nach ersten Schätzungen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 2000 Euro.

