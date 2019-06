Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe versuchen in Wohnung einzusteigen

Bad Blankenburg (ots)

Diebe versuchten, am Wochenende in Bad Blankenburg durch ein angekipptes Fenster in eine Wohnung einzusteigen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Nutzer der betroffenen Wohnung in einem Wohnhaus in der Unteren Marktstraße aus. In der Nacht zum Sonntag versuchten sie, mit einem Seil von außen ein gekipptes Fenster der Wohnung zu öffnen. Anscheinend missglückte der Versuch jedoch. Ein aufmerksamer Nachbar fand am nächsten Morgen Teile des Tatwerkzeuges der erfolglosen Einbrecher und verständigte die Polizei. Die Beamten suchen nun weitere Zeugen, welche verdächtige Personen in der Nacht zum Sonntag bemerkten oder sonstige Hinweise zur Identität der Einbrecher liefern können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

