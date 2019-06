Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schaufensterscheibe durch unbekannte Täter eingeschlagen

Hirschberg, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht vom 22.06.2019 zum 23.06.2019 wurde bei dem ehemaligen Schlecker in der Gerberstraße in Hirschberg die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500,00EUR. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden (Telefon: 03663-4310).

