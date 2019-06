Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Tanna, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag, den 22.06.2019, kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B282, bei der Mielesdorfer Höhe. Der 24-jährige Audi A4 Fahrer befuhr die Bundesstraße aus Richtung Plauen in Richtung Schleiz. Als er nach links auf die L 1089 abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden 29-jährigen Audi A3 Fahrer. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander und die Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

