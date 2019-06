Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonneberg: erneut Einbruch in Vereinsheim, Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde erneut in das Vereinsgebäude eines Sonneberger Sportvereins in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, drangen in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten zwei noch verpackte Außenwandleuchten und alkoholische Getränke. Der Schaden am Fenster wird mit 200 Euro beziffert, der Wert der Beute beträgt 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

