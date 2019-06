Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer fährt gegen Verkehrsschild und flüchtet

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag, den 20.06.2019, befuhr ein silberner Kleinwagen gegen 21:15 Uhr die Dr. Otto-Nuschke-Straße in Pößneck. Beim Rückwärtsfahren kollidierte dieser mit einem Verkehrsschild, welches in der Folge verbogen wurde. Zeugen mit näheren Hinweisen, zu dem möglichen Fahrzeug oder Fahrer, werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden (Telefon: 03663-4310).

