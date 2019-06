Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwalbefahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Langenschade (ots)

Mit dem Gegenverkehr kollidierte ein Schwalbefahrer Donnerstagnachmittag bei Langenschade. Der 17-Jährige befuhr mit seinem Simsonroller gegen 16.00 Uhr die Hauptstraße von Langenschade in Richtung Rudolstadt. Als ein PKW-Fahrer vor ihm verkehrsbedingt abbremste, konnte der junge Mann offenbar nicht mehr rechtzeitig verzögern. Er wich nach links aus, um eine Kollision zu verhindern und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. In der Folge stürzte der Mopedfahrer über die Motorhaube des PKWs und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung per Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell