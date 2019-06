Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped gestohlen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Ein Moped stahlen Unbekannte in Neuhaus am Rennweg. Der Eigentümer stellte den Diebstahl am Donnerstagabend fest und alarmierte die Polizei. Offenbar waren die Diebe in den vergangenen zwei Wochen gewaltsam in eine Garage Am Rennweg eingedrungen und hatten die weiße Simson S51 Comfort mit dem angebrachten grünen Versicherungskennzeichen 381WNN entwendet. Die Sonneberger Polizei sucht nun Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen und zum Verbleib des Fahrzeuges. Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

