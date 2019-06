Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Saalfeld (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Donnerstag im Saalfelder Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach zugetragen haben soll. Ein 22-jähriger Mann gab am Donnerstagmorgen an, dass er am Vorabend im Mittleren Watzenbach durch drei Unbekannte Männer angegriffen und geschlagen wurde. Bei den Angreifern soll es sich um drei junge Männer gehandelt haben. Der betroffene Asylbewerber begab sich später ins Krankenhaus und ließ sich dort behandeln. Nach aktuellen Erkenntnissen erlitt er leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die nähere Angaben zu Beteiligten und zum Ablauf der Tat liefern können. Wer am Mittwochabend oder in der Nacht zu Donnerstag eine Auseinandersetzung im Mittleren Watzenbach von Saalfeld bemerkte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03671/560 in der Saalfelder Landespolizeiinspektion zu melden.

