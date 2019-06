Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Autofahrer versucht zu flüchten

Neuhaus am Rennweg (ots)

Vergeblich versuchte ein Autofahrer, letzte Nacht vor der Polizei zu flüchten. Der scheinbar alkoholisierte Mann fiel gegen 23.45 Uhr einer Streife in der Schwarzburger Straße auf, als er mit seinem Renault ohne Beleuchtung durch einen Kreisverkehr fuhr. Als die Beamten ihm nachfuhren, fuhr er mit hoher Geschwindigkeit in die Sonneberger Straße, bog auf einen Parkplatz ab und rannte weg. Zu seinem Pech holten ihn die Polizisten nach kurzer Zeit zu Fuß ein und wussten schnell, warum der Verdächtige flüchtete. Der Mann roch stark nach Alkohol und gab selbst an, keinen Führerschein zu besitzen. Einen Atemtest verweigerte der 57-jährige Deutsche und beleidigte außerdem die Beamten, da er über deren Einsatz offenbar nicht erfreut war. Trotzdem veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme, fertigten Anzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie der Beleidigung und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

E. Krannich

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell