Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Transporterfahrer schwer verletzt

Mellenbach (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Transporterfahrer heute Morgen bei einem Verkehrsunfall im Schwarzatal. Der Mann befuhr gegen 07.00 Uhr die Landstraße von Schwarzmühle in Richtung Mellenbach. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast sowie einem Baum. Anschließend überschlug sich der Vito und blieb auf der Seite liegen. Zur Behandlung seiner schweren Verletzungen kam der 20-jährige Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Thüringer Klinikum. Zur Bergung und Unfallaufnahme kam es über einen Zeitraum von rund drei Stunden zu Verkehrsbehinderungen auf der Landstraße L1112. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, beräumte den umgestürzten Baum und entfernte die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten des Transporters.

