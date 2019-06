Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutmaßlichen Autodieb festgenommen

Sonneberg, Neustadt bei Coburg (ots)

Nach einem Autodiebstahl in Sonneberg konnte die Polizei am Dienstag dieser Woche in Neustadt bei Coburg einen Tatverdächtigen stellen. Der 34-jährige Mann (deutsch) steht im Verdacht, in der Nacht zum Dienstag einen Opel Zafira in der Sonneberger Bahnhofstraße entwendet zu haben. Nach Zeugenhinweisen konnte der Aufenthalt des Tatverdächtigen in Neustadt bei Coburg festgestellt und dieser in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Meiningen festgenommen werden. Der gestohlene PKW wurde ebenfalls in Neustadt bei Coburg sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen den Tatverdächtigen, gegen den in der Vergangenheit bereits wegen anderer Eigentumsdelikte ermittelt wurde, einen Haftbefehl, den ein Ermittlungsrichter am Mittwoch bestätigte. Die Polizei fuhr den Verdächtigen noch am Abend in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt. Unterdessen dauern die gezielten Ermittlungen der Kripo Saalfeld und der PI Sonneberg zu Diebstählen und Einbrüchen in Sonneberg weiter an. In diesem Zusammenhang prüfen die Ermittler mit Hochdruck, ob der Verdächtige für weitere Diebstähle in Sonneberg und Umgebung verantwortlich sein könnte. Außerdem werden mögliche Verbindungen zu weiteren Tatverdächtigen zu Einbruchsdiebstählen in Sonneberg geprüft. So konnten die Ermittler unter anderen in der Vorwoche bereits zwei andere Tatverdächtige zu Diebstahlshandlungen in und um Sonneberg identifizieren.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell