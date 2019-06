Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: VW-Transporter gestohlen

Bad Blankenburg (ots)

Einen VW-Transporter stahlen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bad Blankenburg. Zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr begaben sie sich auf ein Firmengelände in der Hermann-Petersilge-Straße und entwendeten den dort abgestellten Volkswagen. Der weiße Transporter mit geschlossenem Kasten besitzt einen Werbeaufdruck einer Elektrobaufirma und die Kennzeichen SLF-HH240. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Transporter gegen 05.00 Uhr von dem Firmengelände gefahren worden sein. Im Transporter befanden sich noch diverse Elektrowerkzeuge, die ebenfalls entwendet worden. Die Polizei Saalfeld sucht nun Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen und zum Verbleib von Fahrzeug und Inhalt liefern können. Informationen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

