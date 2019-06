Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Automaten an Tankstelle geöffnet

Rudolstadt (ots)

Mehrere Staubsaugerautomaten brachen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in einer Rudolstädter Tankstelle auf. Die Diebe hebelten offenbar die Geldbehälter von drei Autoamten der Tankstelle in der Herbert-Stauch-Straße gewaltsam auf, erbeuteten dabei nur wenig Kleingeld und verursachten diverse Sachschäden. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkten. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

