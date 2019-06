Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mountainbike aus Keller entwendet

Bad Blankenburg (ots)

Ein Mountainbike stahlen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bad Blankenburg. Die Einbrecher zerstörten gewaltsam die Tür zum Keller des betroffenen Mehrfamilienhauses in der Bähringstraße. Aus dem Kellerraum ließen die Diebe dann ein schwarzes Mountainbike mitgehen und flüchteten. Nach ersten Zeugenaussagen hinterließen die Unbekannten Sachschäden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise zu tatverdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

