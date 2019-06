Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tatverdächtigen ermittelt

Rudolstadt (ots)

(Bezug zur Medieninfo der LPI Saalfeld vom 19.06.2019)

Nachdem in der Nacht zum Mittwoch ein 19-jähriger Algerier in einer Rudolstädter Gemeinschaftsunterkunft mit einer Stichverletzung angetroffen wurde, konnte die Polizei nach Zeugenhinweisen einen Tatverdächtigen heute ermitteln und festnehmen. Der 23-jährige Libyer, der in derselben Unterkunft wohnt, steht in dringendem Verdacht, den 19-Jährigen im Streit mit einem Messer verletzt zu haben. Das Opfer wurde nachts im Krankenhaus behandelt und konnte dieses heute wieder verlassen. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Köperverletzung ermittelt. Polizisten nahmen ihn am Morgen in Rudolstadt vorläufig fest. In Ermangelung von Haftgründen kam der Verdächtige nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft am Nachmittag vorerst wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn dauern zwischenzeitlich weiter an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell