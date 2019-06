Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diverse Fahrradteile bei mutmaßlichem Dieb gefunden

Saalfeld (ots)

(Bezug zur Medieninfo der LPI Saalfeld vom 18.06.2019)

Saalfeld - Nachdem ein mutmaßlicher Dieb am Dienstag durch einen Zeugen bemerkt und eine Überwachungskamera in Saalfeld aufgezeichnet wurde, konnte noch am selben Tag ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen den 41-jährigen, bereits polizeibekannten Saalfelder wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Beamte stellten bei dem Mann Dienstagnachmittag unter anderen mehrere Gramm Crystal sowie diverse Fahrradteile und eine aufgebrochene Geldkassette sicher. Zur Kassette und den Fahrradteilen, unter denen sich auch zwei Mountainbikerahmen der Marken Cube und Focus befanden, suchen die Ermittler nun die rechtmäßigen Eigentümer. Hinweise zur Herkunft der Teile nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

