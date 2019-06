Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Feuer in Hirschberg gesucht

Hirschberg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Feuer in Hirschberg. Unbekannte hatten in der Uferstraße ein Feuer unmittelbar an einem derzeit leerstehenden Wohnhaus entzündet. Zum Glück bemerkten Nachbarn gegen 23.00 Uhr noch rechtzeitig die Flammen und alarmierten Feuerwehr sowie Polizei. Durch das Feuer war die Fassade des betroffenen Gebäudes bereits in Mitleidenschaft gezogen. Zum Glück konnte die Feuerwehr die Flammen schnell löschen, sodass nur geringe Sachschäden entstanden. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Verursachern des Brandes liefern können. Informationen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

