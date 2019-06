Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen in Gemeinschaftsunterkunft

Rudolstadt (ots)

Die Kripo Saalfeld ermittelt aktuell zu einem Sachverhalt, bei dem in der Nacht zum Mittwoch eine Person in einer Rudolstädter Gemeinschaftsunterkunft schwere Verletzungen erlitt. Der 19-jährige Algerier erlitt nach ersten Erkenntnissen gegen 01.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache offenbar eine Sichtwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Derzeit werden Zeugen gehört und Spuren gesichert. Die Ermittlungen zur Herkunft der Verletzung dauern derzeit noch an.

