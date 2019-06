Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weißer Opel Zafira von Grundstück in der Bahnhofstraße entwendet

Sonneberg (ots)

Im Zeitraum vom 17.06.2019, 19:30 Uhr bis 18.06.2019, 06:20 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter in Sonneberg einen weißen Pkw Opel Zafira von einem Grundstück in der Bahnhofstraße. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen SON-EA 33 wurde am 18.06.2019 bereits durch Zeugen im Raum Rauenstein / Grumpen gesichtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, sich unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

