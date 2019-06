Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

Rudolstadt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag in Rudolstadt ereignete. In der Zeit zwischen 11.00 und 19.00 Uhr touchierte ein noch unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz vor dem Klinikum in der Hugo-Trinckler-Straße einen dort abgestellten VW Tiguan. Obwohl an dem Volkswagen Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden, entfernte sich der Unbekannte ohne seinen Namen und die Unfallbeteiligung anzugeben. Die Beamten der Landespolizeiinspektion ermitteln in dieser Sache wegen des Verdachts der Unfallflucht und suchen Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell