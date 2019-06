Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Uneinsichtiger Gast nächtigt in Gewahrsamszelle

Saalfeld (ots)

Weil sich ein uneinsichtiger Gast weder durch den Wirt noch durch die Polizei vom Gelände eines Saalfelder Lokals verweisen ließ, musste er in einer Gewahrsamszelle der Polizei übernachten. Der 36-Jährige soll gestern Abend einem Hausverbot nicht nachgekommen sein und konsumierte außerdem selbst mitgebrachte Getränke. Als ihn der Wirt wegschickte, soll er andere Gäste beschimpft und einen gläsernen Aschenbecher gegen die Gaststättenwand geworfen haben, der dabei zerbrach. Weil der Mann auch dem Platzverweis der hinzu gerufenen Polizei nicht nachkommen wollte, verstanden die Beamten keinen Spaß mehr. Sie nahmen den verdächtigen Deutschen in Gewahrsam und gaben ihn in einer Zelle über Nacht die Möglichkeit, sich wieder zu beruhigen und auszunüchtern.

