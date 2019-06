Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Rudolstadt (ots)

Ins Krankenhaus kam ein Radfahrer gestern Abend nach einem Verkehrsunfall in Rudolstadt. Laut ersten Zeugenaussagen kam der Mann gegen 17.30 Uhr aus dem Ahornweg auf die Zeigerheimer Straße geradelt, und beachtete dabei offenbar den bevorrechtigten Querverkehr nicht. Mit seinem Fahrrad fuhr er über einen abgesenkten Bordstein und prallte dann gegen das Heck eines in Richtung Kastanienring fahrenden Mazdas. Dabei erlitt der 58-jährige Radfahrer leichte Verletzungen, die im Anschluss ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

