Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Traktor und Moped

Rothenacker (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 14.06.19, gegen 11 Uhr kam es in Rothenacker, im Bereich einer Zufahrt zum Rinderstall zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Moped. Die Mopedfahrerin (deutsch, weiblich, 62 Jahre) bremmste ihr Mopped stark ab und wich nach links aus, aber es kam dennoch zur Kollision zwischen ihrem Moped und dem linken Vorderrad des Traktors, der der plötzlich aus der Grundstückszufahrt heraus fuhr. In der weiteren Folge stürzte die Mopedfahrerin und zog sich hierdurch, Prellungen sowie Schnitt- und Schürfwundenwunden zu. Das Moped wurde derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war

