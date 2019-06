Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer schwer verletzt

Mödlareuth (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer heute Mittag im Saale-Orla-Kreis. Der 52-jährige Tourist aus Brandenburg befuhr den ehemaligen Grenzkolonnenweg bei Mödlareuth. Offenbar löste sich dabei eine Fahrradtasche seines vorderen Gepäckträgers und verfing sich im Vorderrad. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich schwer. Er kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

