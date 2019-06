Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe in der Grundschule

Schleiz (ots)

In eine Grundschule brachen Diebe am vergangenen Wochenende in Schleiz ein und entwendeten dort mehrere Computer. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum betroffenen Schulgebäude in der Böttgerstraße. Aus den Unterrichtsräumen ließen die Diebe rund 20 Tablets sowie diverses Computerzubehör mitgehen. Die Schleizer Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise zu möglichen Tätern und zum Verbleib der Computer nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.

