Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Gaststätte eingebrochen

Saalfeld (ots)

Diebe brachen letzte Nacht in eine Gaststätte in Saalfeld ein. Die Unbekannten öffneten offenbar ein Fenster des Objektes in der Johannisgasse und gelangten so ins Objekt. In der Gaststätte öffneten die Täter mehrere Räume und Schränke. Dabei erbeuteten sie eine Geldkassette mit einer noch unbekannten Menge an Bargeld. Nun sucht die Saalfelder Polizei Zeugenhinweise zu tatverdächtigen Personen und Fahrzeugen. Informationen zur Klärung der Tat nehmen die Polizisten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell