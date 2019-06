Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher dringen in Hotel ein

Cursdorf, Lkr. Saalfeld-Rudolstadt (ots)

In ein Hotel drangen Unbekannte in der vergangenen Nacht in Cursdorf ein. Zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr gelangten die Diebe gewaltsam über ein Fenster in das Hotel in der Kreisstraße. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und ließen aus einer Kasse einen dreistelligen Bargeldbetrag mitgehen. Die Saalfelder Polizei sucht nun Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Cursdorf bemerkten. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

