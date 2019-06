Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugin stoppt alkoholisierten Autofahrer

Mengersgereuth-Hämmern (ots)

Tatkräftig half eine Zeugin gestern Abend der Polizei, einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Die 29-Jährige musste gegen 19.00 Uhr in Mengersgereuth-Hämmern einem entgegenkommenden Volvo ausweichen, dessen Fahrer offenbar die rechte Fahrbahnseite nicht einhielt. Trotz Ausweich- und Bremsmanöver der Zeugin, touchierte der Volvofahrer ihren Seat und fuhr einfach davon. Die Dame nahm jedoch entschlossen die Verfolgung auf, setzte ihr Fahrzeug vor den Volvo, sodass dieser nicht weiterfahren konnte und zog dem Mann den Schlüssel aus dem Zündschloss. Die hinzu gerufenen Polizisten stellten den Führerschein des 58-Jährigen sicher und begleiteten ihn zur Blutentnahme. Ein Atemtest ergab bei ihm 2,57 Promille. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell