Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Donnerstag, den 13.06.2019, gegen 23 Uhr wurde in Pößneck, in der Raniser Straße ein Mann (deutsch, männlich, 33 Jahre) kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme händigte der Beschuldigte den Beamten ein Gramm Marihuana aus. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und gegen den Mann eine Strafanzeige wegen Raschgiftbesitz erstattet.

