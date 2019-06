Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike gestohlen

Saalfeld (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurden in Rudolstadt zwei E-Bike entwendet. Ein 76-jähriger Besucher aus dem Heinsbergkreis in Nordrhein-Westfalen und seine 68 jährige Ehefrau übernachteten mit ihrem Wohnmobil am SAALEMAXX in Rudolstadt. Die Fahrräder, ein braunes 26er Pedelec der Firma Kettler und ein graues 26er Pedelec der Firma Kalkhoff, waren neben dem Wohnmobil abgestellt und angeschlossen. Unbekannte entwendeten die Räder mit einem Wert von ca. 3.200 Euro. Personen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

