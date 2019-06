Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Motorrad gegen die Leitplanke geschlittert

Sonneberg (ots)

Am späten Samstag Nachmittag befuhr ein 42-jährige Motorradfahrer die Straße von Scheibe-Alsbach in Richtung Goldisthal. In einer Kurver verlor er die Gewalt über sein Krad, kam zu fall und rutschte gegen die Leiplanke. Durch diesen Auprall wurde nicht nur die Leitplanke beschädigt, sondern auch das Motorrad war nur noch wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer musste auf Grund seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

