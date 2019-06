Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener mit Messer

Schleiz (ots)

Am Abend des 15.06.2019 wurde durch Anwohner eine betrunkene männliche Person gemeldet. Diese pöbele anwesende Personen an und versuche einen Streit vom Zaun zu brechen. Durch die eingesetzten Beamten konnte ein 33jähriger Tscheche aufgegriffen werden, dieser führte verdeckt ein 20cm langes Küchenmesser mit sich. Aufgrund der starken Alkoholisierung und des unkooperativen, zum Teil aggressiven, Verhaltens wurde die Person in Gewahrsam genommen. In der Gewahrsamszelle randalierte die Person weiter und musste zur Verhinderung einer Selbstverletzung gefesselt werden. Zu strafbaren Handlungen oder Übergriffen auf andere Personen kam es nicht.

