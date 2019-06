Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streitigkeit in Lokalität löst Polizeieinsatz aus

Schleiz (ots)

Zwei polizeibekannte afghanische Asylbewerber aus Schleiz (22 und 23 Jahre) sprachen auf dem Neumarkt eine 28jährige Frau im alkoholisierten Zustand an und entblößten ihre Oberkörper. Diese begab sich in eine angrenzende Lokalität und schilderte den anwesenden Gästen das Vorkommnis. Als die Asylbewerber im Nachgang ebenfalls das Lokal betraten kam es zu einem Streitgespräch mit den Anwesenden. Dieses verlagerte sich sodann in den Außenbereich und erschrockene Gäste/Anwohner informierten die Polizei. Da es unterschiedliche Mittelungen zur Anzahl der Beteiligten und möglichen Straftaten gab, kamen 3 Funkstreifenwagen zum Einsatz. Bis auf eine Beleidigung der eingesetzten Beamten durch den 22jährigen Afghanen konnten keine weiteren strafrechtlich relevante Handlungen festgestellt werden. Die Asylbewerber wurden des Platzes verwiesen und an die Wohnanschrift begleitet.

