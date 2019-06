Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss

Schleiz (ots)

Am Abend des 14.06.2019 wurde über die Rettungsleitstelle ein Unfall mit einem verunglückten Radfahrer in der Elisenstraße gemeldet. Vor Ort wurde ein 59jähriger aus Schleiz im stark alkoholisierten Zustand angetroffen, dieser verweigerte einen Atemalkoholtest und bestritt gefahren zu sein. Durch Zeugen, die sich unmittelbar hinter dem Radfahrer befanden, wurde ein alleinbeteiligter Sturz beim Überfahren des Borsteins bestätigt. Bei der polizeilichen Aufnahme des Unfalls versuchte der 59jährige sich unerlaubt zu Entfernen, schlug nach den Beamten und kam aufgrund der Alkoholisierung zu Fall. Es wurde eine Blutentnahme unter Zwang durchgeführt. Hierbei wurden die Beamten fortwährend durch den Mann beleidigt. Im Anschluss musste dieser auf der Dienststelle in Gewahrsam genommen werden, es folgte eine Nacht in der Zelle zum Ausnüchtern. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte udn Beleidigung eingeleitet.

