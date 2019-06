Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Neustadt/Orla (ots)

Am 14.06.2019 kam es am frühen Nachmittag in der Friedhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Fiat schädigte und sich im Anschluss pflichtwidirg von der Unfallstelle entfernte. Zeugen die schdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

