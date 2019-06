Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simsonroller gestohlen

Remda (ots)

Einen Simsonroller stahlen Unbekannte aktuell in Remda. Offenbar schlugen der oder die Diebe in der Nacht zum Freitag zu und ließen den vor einem Wohnhaus Am Kalkofen abgestellten Motorroller mitgehen. Der Eigentümer bemerkte am frühen Freitagmorgen den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Zu dieser Zeit fehlte jedoch bereits jede Spur von dem Fahrzeug. Die Saalfelder Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und suchen Zeugen zum Verbleib des Fahrzeuges. Bei dem Roller handelt es sich um eine blauen Simson SR50 an dem noch die Versicherungskennzeichen des Vorjahres angebracht waren. Informationen zum Fahrzeug und tatverdächtigen Personen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

