Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fischsterben nach Gewässerunreinigung

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch, den 12.06.2019, kam es in Oschitz/Schleiz zu einer Gewässerverunreinigung. Durch eine unbekannte milchige Substanz wurde der Culmbach verunreinigt. In der Folge starben einige der dort lebenden Fische. Der Zweckverband Obere Saale kam zum Einsatz.

