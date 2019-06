Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl aus Portemonnaie gesucht

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch, den 12.06.2019, befand sich ein 80-jähriger Mann gegen 09:30 Uhr auf dem Neumarkt in Schleiz, als ein ca. 40 Jahre alter, ca. 170cm-180cm großer, kräftiger Mann auf ihn zu kam. Der 80-jährige wurde gefragt, ob er Geld wechseln können. Als er in seinem Portemonnaie nachschaute, wurden ihm durch den unbekannten Mann 150,00 Euro aus der Geldbörse entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden. (Telefon: 03663-4310)

