Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht nach Spiegelberührung

Linda, Saale-Orla-Kreis (ots)

Der 78-jährige Fahrer eines VW Passates befuhr am Mittwoch gegen 14:30 Uhr die L1077 von Linda in Richtung Neustadt an der Orla. Kurz vor dem Abwzeig Steinbrücken kam ein PKW Fahrer im Gegenverkehr und berührte mit seinem Seitenspiegel den Seitenspiegel des Passat Fahrers. Dadurch kam es zu Lackschäden am PKW des 78-jährigen. Der entgegenkommende PKW Fahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden (Telefon: 03663-4310).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell