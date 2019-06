Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe brechen in PKW ein

Bad Blankenburg (ots)

In einen PKW brachen Unbekannte offenbar in der Nacht zum Donnerstag in Bad Blankenburg ein. Der betroffene BMW war auf einem Parkplatz an der Diskothek im Dittersdorfer Weg abgestellt, als die Diebe zuschlugen. Offenbar versuchten sie zunächst vergeblich, die Fahrertür des PKWs aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, zerstörten sie die Heckscheibe und gelangten so ins Innere des Wagens. Ob die Diebe im Fahrzeug etwas erbeuteten, ist derzeit noch unklar. An dem Wagen entstanden jedoch Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

